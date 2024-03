Balade nature « La libellule » Laruscade, samedi 8 juin 2024.

Sur les chemins de randonnée, accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la découverte de l’histoire du village et de la nature qui vous entoure. Apprenez à observer et écouter tous ses secrets … Silhouettes colorées aux ailes graciles, elles font la course sur les étangs et jouent au cache-cache entre les branches ou hautes herbes. De quoi s’émerveiller autour de ces magnifiques insectes et leur spectacle. Aquatique ou aérienne, larve ou exuvie, aniso … ou zygo’ptéreson lors de cette sortie la libellule se dévoile. De la larve à l’adulte, ces animaux fantastiques recèlent de nombreux secrets ! 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 16:00:00

Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

