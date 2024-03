Balade nature : La grande côte – Paysage sous influence Parking 28B Le pouliguen, mardi 23 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T10:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-05T14:00:00+02:00 – 2024-09-05T16:00:00+02:00

Balade nature : La grande côte – Paysage sous influence

La Côte du Pouliguen, dite ‘sauvage’ pour son charme naturel, dévoile des paysages grandioses et des grottes mystérieuses. Cette escapade vous sensibilisera à la fragilité de cet environnement exceptionnel. N’hésitez pas à venir explorer les richesses de la biodiversité côtière qui s’épanouit le long de la falaise.

Public familial – Sortie pédestre – 2h – Gratuit

Informations et réservation par téléphone au 02 40 45 35 96.

Parking 28B Boulevard des Maures 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/balade-nature-la-grande-cote-paysage-sous-influence-le-pouliguen.html »}]

