Balade nature « Il était une fois un ancien port sur la Loire » Tinte Sougy-sur-Loire, dimanche 25 août 2024.

Balade nature « Il était une fois un ancien port sur la Loire » Tinte Sougy-sur-Loire Nièvre

Marie-Christine Vallet, guide conférencière, vous invite à découvrir l’histoire de l’ancien port de Tinte.

Au fil de votre balade se dévoilera la vie bouillonnante du port de Tinte. Des lavandières, soldats, mariniers qui venaient de Decize et aller à Nevers voir jusqu’à Nantes pour emmener bois, fer et vin, ce petit hameau de Sougy-sur-Loire n’aura plus aucun secret pour vous !

RDV Devant la chapelle Sainte Catherine Tinte Sougy-sur-Loire

Réservation obligatoire.

Organisé par le Conseil Départemental de la Nièvre et Terroir et Patrimoine EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 19:00:00

fin : 2024-08-25 20:30:00

Tinte Tinte (Chapelle Ste Catherine)

Sougy-sur-Loire 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

