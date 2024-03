Balade nature Hirondelles et Martinets Laruscade, samedi 8 juin 2024.

Balade nature Hirondelles et Martinets Laruscade Gironde

Sur les chemins de randonnée, accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la découverte de la nature qui vous entoure. Apprenez à observer et écouter tous ses secrets …

Symbolisant traditionnellement l’arrivée du printemps, l’hirondelle rustique ou des fenêtres est un oiseau que tout le monde connaît. Souvent confondu avec nos hirondelles à cause de sa silhouette similaire, le martinet noir n’en est pourtant pas une ! Saurez-vous les reconnaître ?

Découvrez également lors de cette balade les interactions entre les changements de l’homme sur l’habitat et l’évolution de ces espèces. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 12:00:00

Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

