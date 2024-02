BALADE NATURE EDMOND LE POISSON À FRONTIGNAN AVEC LE CPIE Frontignan, jeudi 8 août 2024.

BALADE NATURE EDMOND LE POISSON À FRONTIGNAN AVEC LE CPIE Frontignan Hérault

Edmond le poisson à disparu. Armé d’épuisette et de seau, partez à sa recherche ! Il aurait été vu dans la lagune mais aussi sur le littoral… Peut-être se cache-t-il dans les célèbres herbiers, ces plantes sous marines si particulières ? Ses amis que nous rencontrerons au fil de la balade nous n diront peut être un peu plus ? Nous allons devoir mener l’enquête !

Présentation CPIE L’association a pour objet le développement et la valorisation des initiatives pour la transition écologique du territoire. La richesse de l’association provient de son fonctionnement en réseau avec des membres ½uvrant dans des domaines variés et complémentaires tels que l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), la culture, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la pêche, la biodiversité, la médiation scientifique, ou la découverte par le sport de pleine nature.

Attention la balade se passe en partie dans l’eau, merci de vous munir des chaussures d’eau ou vieilles baskets (tongues à proscrire) pour éviter toutes blessures à cause des oursins de mer. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 09:30:00

fin : 2024-08-08 12:00:00

Frontignan 34110 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

