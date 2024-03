Balade nature découverte du bord de mer Penmarc’h Penmarch, mercredi 10 avril 2024.

Depuis l’un des ports de commerce les plus importants d’Europe au 15ème siècle, découvrez la richesse des bords de mer. Le lieu et les paysages changent au rythme des marées. Un foisonnement de vie insoupçonné se cache parmi les rochers et les algues, la laisse de mer, les fleurs des dunes, sans oublier les oiseaux qui utilisent le littoral pour se nourrir et pour se reproduire. En bonus, un conte face à la mer accompagné du murmure des vagues.

Prévoir des chaussures qui peuvent aller dans l’eau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-04-10 12:30:00

Penmarc’h Parking port de Kérity

Penmarch 29760 Finistère Bretagne pbs@destination-paysbigouden.bzh

