Balade Nature : de l’utilisation des arbres Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare, samedi 10 août 2024.

Balade Nature : de l’utilisation des arbres L’association d’éducation à l’environnement EcoloKaterre propose sur réservation une animation sur l’utilisation des arbres pour les enfants à partir de 8 ans. Il convient de réserver au 02 38 07 0… Samedi 10 août, 10h00 Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Voir https://ecolokaterre.jimdofree.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-10T10:00:00+02:00 – 2024-08-10T12:00:00+02:00

Fin : 2024-08-10T10:00:00+02:00 – 2024-08-10T12:00:00+02:00

Le 10 août, une animation est organisée dans le parc de Trousse-Bois pour les enfants à partir de 8 ans. Les arbres sont d’une grande utilité aux hommes dans

de nombreux domaines : construction, alimentation, médication… Dans cette

balade pleine d’actions, nous découvrirons quelques utilisations de cette végétation, avec pour intention d’en améliorer la compréhension. Plus

d’hésitation, venez prendre part à cette mission ! Pour toute réservation, merci de contacter le 02 38 07 06 47.

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecolokaterre.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « acolokaterre@gmail.com »}]

