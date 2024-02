BALADE NATURE COUCHER DU SOLEIL Chanac, mardi 6 août 2024.

La nature au crépuscule est plus active que ce que l’on pourrait croire. C’est en effet en fin de journée que de nombreuses espèces s’activent, que certaines plantes émettent leur doux parfum pour attirer les pollinisateurs du soir. Nous vous proposons des petites activités, en attendant que le ciel s’emplisse d’innombrables étoiles et constellations.

Début : 2024-08-06 19:00:00

fin : 2024-08-06

Chanac 48230 Lozère Occitanie malocristol48@gmail.com

