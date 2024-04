Balade nature au Sentier des Brocs La Celle-sur-Loire, dimanche 5 mai 2024.

Suivez-nous le long du Sentier des Brocs et baladez-vous entre pelouses, prairies, étangs et bords de Loire. Explorez la richesse de ces milieux naturels, observez des espèces animales variées et contemplez la diversité des plantes vivant dans cet espace naturel sensible.

Entre le chant des oiseaux, les clapotis de l’eau, les voltiges aériennes des libellules, cette sortie vous invite à une véritable immersion en pleine nature.

Animation soutenue par le Conseil Départemental de la Nièvre, organisée dans le cadre de l’Agenda Nature. 0 0 EUR.

Début : 2024-05-05 14:30:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

Les Brocs

La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

