Balade naturaliste : rallye « Super pouvoirs de la nature » Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil, jeudi 29 août 2024.

Balade naturaliste : rallye « Super pouvoirs de la nature » Découvrez les stratégies et les mécanismes étonnants de la nature lors d’un rallye avec Nord Nature Chico Mendès Jeudi 29 août, 14h30 Faches-Thumesnil Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-29T14:30:00+02:00 – 2024-08-29T16:30:00+02:00

Fin : 2024-08-29T14:30:00+02:00 – 2024-08-29T16:30:00+02:00

Batman, Spiderman ou encore Superman, ne sont pas les seuls à posséder de supers pouvoirs… voler plusieurs mois sans s’arrêter, porter 1000 fois son poids, battre des records de vitesse… Voilà des performances chez les animaux et les plantes qui n’ont rien à envier aux plus grands sportifs ! Envie de découvrir ces stratégies et mécanismes étonnants de la nature ? Seuls, entre amis ou en famille, participez au rallye et à travers épreuves et questions, découvrez les super pouvoirs de la nature !

Rendez-vous : 14h30 – Parc des Aubépines, parking chemin des Périseaux à Faches-Thumesnil

Durée : 2h

Public : à partir de 6 ans

Faches-Thumesnil Parc des Aubépines Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320128500 »}]

Nord Nature Chico Mendes