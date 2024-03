Balade naturaliste : performance végétale dans les marais Fretin Fretin, dimanche 18 août 2024.

Rejoignez-nous au cœur de la nature dans cette animation où les plantes deviennent les véritables athlètes de leur milieu naturel. Nous explorerons la force et la vitalité des plantes des zones humides, découvrant comment elles rivalisent avec grâce et résilience pour prospérer malgré les défis de leur environnement. Préparez-vous à être impressionnés par leur incroyable endurance et à en apprendre davantage sur leur rôle essentiel dans l’écosystème des marais. Rejoignez-nous pour une aventure à la croisée de la science, de la nature et de la performance végétale.

Rendez-vous : 14h – Parking impasse Marx Dormoy à Fretin

Durée : 2h

Public : à partir de 6 ans

Fretin Impasse Marx Dormoy, 59273 Fretin

Marjorie Thurotte / LPO