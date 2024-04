Balade naturaliste dans les jardins d’Issy-Les-Moulineaux Issy Tourisme International Issy-les-Moulineaux, mardi 16 avril 2024.

Balade naturaliste dans les jardins d’Issy-Les-Moulineaux Visite guidée avec Jacky Libaud Mardi 16 avril, 15h00 Issy Tourisme International Sur inscription. Prix adhérent : 14 €

Prix public : 19 €

Notre balade nous permettra de découvrir la parc Henri Barbusse, le parc Rodin et le jardin botanique. Nous verrons les vestiges du château d’Issy, les arcades d’André Le Nôtre dans le parc Henri Barbusse, le panorama sur Paris, le mémorial du génocide arménien, la réduction du grand Bouddha de Leshan.

De nombreuses espèces d’oiseaux animent les parcs que nous traverserons, qui sont aussi le terrain de chasse des éperviers, faucons crécerelles, hérissons et fouines. Des goélands fréquentent le marché d’Issy où nous nous retrouverons. Le parc Henri Barbusse héberge de nombreux arbres, notamment des Sophora pleureurs et des cerisiers japonais, le parc Rodin présente un aspect sauvage et le jardin botanique abrite comme on l’imagine une grande variété de plantes et d’arbres, ainsi qu’un rucher et un jardin partagé.

Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme ou au 01 41 23 87 00

Issy Tourisme International 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Esplanade de l'Hôtel de Ville, à la sortie de la ligne de métro 12 (station Mairie d'Issy)

