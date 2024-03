Balade musicale rendez-vous nature et patrimoine le bourg Villefavard, jeudi 18 avril 2024.

Balade musicale rendez-vous nature et patrimoine le bourg Villefavard Haute-Vienne

Curieuses et émerveillées par le Vivant, passionnées par leur répertoire orchestral, Françoise Perrin et Justine Caillé nous emmènent sillonner les chemins de Villefavard pour faire résonner leur musique dans les lieux symboliques du village, des haies bocagères du Clops à la forêt bordant l’étang ancien. Laissez-vous embarquer dans cette balade musicale à la tombée du jour et vibrer au son du vivant qui nous entoure pour regarder et entendre le paysage limousin différemment. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18 19:00:00

le bourg Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

