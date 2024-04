Balade ludique en famille Sermamagny, vendredi 19 avril 2024.

Balade ludique en famille Sermamagny Territoire de Belfort

Balade en nature pour s’initier à la méthode sophrologique & bain de forêt. Durant l’atelier, les enfants et leurs accompagnateurs découvriront des exercices ludiques de sophrologie et relaxation sous forme de jeu de piste et ou balade contée, au travers d’une thématique (corps, sens, émotions…) Dès 4 ans

Sur inscription en ligne EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19 17:30:00

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Balade ludique en famille Sermamagny a été mis à jour le 2024-03-29 par COORDINATION BELFORT