BALADE LITTORAL 76 Quai Sadi Carnot Fécamp, samedi 13 avril 2024.

BALADE LITTORAL 76 Quai Sadi Carnot Fécamp Seine-Maritime

Une balade pour en savoir plus et échanger sur l’aménagement du littoral, le paysage, le recul des falaises, les risques de submersion et les effets du changement climatique.

Le parcours vous mènera au point culminant de Fécamp, le Cap Fagnet, d’où vous observerez l’un des plus beaux panoramas sur la ville, le port et son front de mer.

Prévoir chaussures et tenue adaptées à la marche et à la météo.

La balade comporte des sentiers pentus et nécessite d’être à l’aise dans les déplacements.

Animée par le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Durée estimative 2h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

Quai Sadi Carnot Office de Tourisme

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

