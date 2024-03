BALADE GUIDEE « Cueillette et préparation de condiments à base de plantes de la Baie d’Authie » Fort-Mahon-Plage, samedi 14 septembre 2024.

BALADE GUIDEE « Cueillette et préparation de condiments à base de plantes de la Baie d’Authie » Fort-Mahon-Plage Somme

DE LA BAIE À L’ASSIETTE

Panier sous le bras, en compagnie d’Hubert, notre naturopathe, on part au cœur de la baie d’Authie pour une découverte et une cueillette des plantes halophiles, ponctuées d’infos sur leurs bienfaits.

Puis, place à la préparation de trois condiments un sel aux herbes, une huile parfumée à l’armoise et un vinaigre aux baies.

Une sortie idéale pour prendre un grand bol d’air, découvrir les plantes du bord de mer et surtout apprendre à les cuisiner simplement pour en révéler toutes les saveurs.

Équipement à prévoir une paire de bottes, de vieilles baskets ou chaussures de marche, une tenue adaptée aux conditions météo, un encas et une bouteille d’eau et des flacons.

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrites. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la veille de la prestation et cette dernière sera remboursée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 14:00:00

fin : 2024-09-14 18:00:00

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

L’événement BALADE GUIDEE « Cueillette et préparation de condiments à base de plantes de la Baie d’Authie » Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-03-19 par SIM Hauts-de-France OT DE FORT MAHON