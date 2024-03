Balade Gourmande Bournazel, mercredi 17 juillet 2024.

Balade Gourmande Bournazel Aveyron

Départ 8h30 sur la Place du Foirail. Balade d’environ 3h30 et repas. Réservation: 06 45 27 92 47.

Partez à la découverte de ce petit village de caractère et de ses alentours accompagnés par les bénévoles du syndicat d’initiative

Panoramas époustouflants et repas du terroir raviront toute la famille! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17

fin : 2024-07-17

Place du Foirail

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie tourisme-bournazel@pays-rignacois.fr

