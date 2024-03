BALADE FAUNE & FLORE LIGERIENNE À BORD DU CINQUIEME VENT Ponton Chalonnes-sur-Loire, dimanche 21 juillet 2024.

Les Chalandoux du 5ème Vent vous accueillent à bord du Gabarot de Loire pour une échappée dépaysante sur le grand fleuve royal. Au départ de Chalonnes-sur-Loire, embarquez à la découverte des paysages et des milieux naturels de la Loire et découvrez la faune et la flore ligérienne.

Ils vont vous raconter la faune et la flore de Loire. Ils font partie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ils sont piqués par la Loire et les bateaux , par la diversité incroyable de la faune et la flore du fleuve royal. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, c’est leur passion qu’ils vont partager avec vous lors d’une balade en gabarot.

Pour toutes informations complémentaires et les réservations, n’hésitez pas à contacter notre équipe accueil au 02.41.78.26.21.

D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été croisière découverte, ApéroLoire au coucher du soleil, balade Un Artiste, un Vin … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous !

Informations pratiques

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet.

ATTENTION l’Office de Tourisme est fermé les dimanches. Nous vous invitons à contacter directement l’Association des Chalandoux du Vème Vent pour les réservations des balades du dimanche après-midi. Contactez le 06.03.63.17.47. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

Ponton 33 Quai Gambetta

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@anjou-vignoble-villages.com

