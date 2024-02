BALADE FAMILLE « LES CABANES » CARNUTA, Jupilles, vendredi 12 juillet 2024.

BALADE FAMILLE « LES CABANES »

En équipe et en famille, venez construire votre cabane, mais attention, il vous faudra allier confort et résistance ! Inspirez-vous des techniques de constructions traditionnelles, pour façonner ce nid douillet, il faudra faire preuve d’imagination et être astucieux. N’oubliez pas. L’entraide vous sera précieuse !

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 10:30:00

fin : 2024-07-12 12:30:00

CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

