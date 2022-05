Balade ethnobotanique aux Chavants Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Balade ethnobotanique aux Chavants Les Houches, 25 juillet 2022, Les Houches. Balade ethnobotanique aux Chavants Hameau des Chavants, Les Houches 52 Chemin de la VI du Plan Les Houches

2022-07-25 – 2022-07-25 Hameau des Chavants, Les Houches 52 Chemin de la VI du Plan

Les Houches Haute-Savoie EUR 25 25 Pendant cette balade, depuis les anciennes fermes jusqu’aux premiers alpages, ce sont les plantes, à travers leurs usages traditionnels et modernes, qui nous racontent l’évolution du mode de vie montagnard dans le hameau des Chavants. contact@montagnenature.com +33 6 51 90 52 07 http://www.montagnenature.com/ Hameau des Chavants, Les Houches 52 Chemin de la VI du Plan Les Houches

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Hameau des Chavants, Les Houches 52 Chemin de la VI du Plan Ville Les Houches lieuville Hameau des Chavants, Les Houches 52 Chemin de la VI du Plan Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Balade ethnobotanique aux Chavants Les Houches 2022-07-25 was last modified: by Balade ethnobotanique aux Chavants Les Houches Les Houches 25 juillet 2022 Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie