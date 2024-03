BALADE ET PETITES HISTOIRES DANS LE MONTPELLIER OCCITAN Montpellier, vendredi 17 mai 2024.

Suivez un comédien et un guide et, à travers de courtes histoires, découvrez la culture occitane et la vie des Montpellierains à la fin du XIXè siècle.

Une visite ponctuée de lecture d’extraits du livre occitan d’Edouard Marsal Dins las carrièiras dau Clapàs paru en 1896.

RDV Devant l’entrée de la promenade du Peyrou

Intersection de la rue Foch et de la rue Blottière, Montpellier

Gratuit

Réservation sur place à l’accueil de l’Office de tourisme ou par téléphone (04 67 60 60 60) .

Début : 2024-05-17 10:30:00

fin : 2024-05-17 12:30:00

Rue François Franque

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

