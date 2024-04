Balade en ville pour comprendre la pollution lumineuse Mairie Château-Chinon (Ville), vendredi 26 avril 2024.

En compagnie d’un animateur, cette balade urbaine d’environ 1,5 km dans les rues de Château Chinon ville, au départ de la mairie est ponctuée d’arrêts où la lumière raconte, questionne, interpelle, fait observer (faune, flore, paysage et activités humaines…).

On y découvre que l’obscurité peut parfois être mise à mal. C’est l’occasion de mettre en avant cette obscurité par le contraste de la lumière. Ce parcours nocturne immersif fait découvrir aux participants l’histoire, la place et les besoins de la lumière dans une commune. Une expérience à vivre et à partager sous une forme ludique .

Au mois d’Avril, il peut faire frais en Morvan, alors prévoyez pour cette sortie tout public des chaussures et des vêtements et adaptés.

Un moment convivial vous sera proposer en fin de soirée à la mairie autour d’une collation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

Mairie 21 rue des fossés

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@parcdumorvan.org

