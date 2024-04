Balade en Piochésie – poésies, chant & vidéos le gueulard Nilvange, samedi 20 avril 2024.

Balade en Piochésie – poésies, chant & vidéos le gueulard Nilvange Samedi 20 avril, 20h30

Début : 2024-04-20 20:30

Fin : 2024-04-20 22:00

Christian Pioche reprend cette déclaration d’Antoine Blondin : « L’homme descend du songe »

Il propose une poésie vivante, moderne, bien de notre époque. Ses textes sont interprétés ou chantés sur fond musical et vidéo sur écran géant qu’il réalise lui-même.

Les sujets variés allant de l’amour à l’humour, de la noirceur de l’âme à l’enthousiasme, de l’absurdité à la raison, les styles et les langages volontairement alternés tels que des fables, des contes, des poèmes minutieusement ciselés ou même argotiques rendent le spectacle vivant, surprenant et au bout du compte captivant.

L’objectif est aussi de porter la poésie au plus grand nombre car pour lui la poésie, c’est vraiment pour tout le monde.

Lien pour télécharger les informations en pdf : balade-en-piochesie-poesies-chant-videos

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle