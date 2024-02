Balade en calèche dans Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, samedi 6 juillet 2024.

Balade en calèche dans Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Balade en calèche dans la partie basse de Forges-les-Eaux et du Bois de l’Epinay.

Réservation et paiement obligatoire à l’inscription, au plus tard 8 jours avant la sortie (sans paiement préalable, les inscriptions ne seront pas prise en compte)

15€/pers (tarif adulte et enfants)

9 places maximum

Les enfants devront être assis, pas sur les genoux

Balade en calèche dans la partie basse de Forges-les-Eaux et du Bois de l’Epinay.

Réservation et paiement obligatoire à l’inscription, au plus tard 8 jours avant la sortie (sans paiement préalable, les inscriptions ne seront pas prise en compte)

15€/pers (tarif adulte et enfants)

9 places maximum

Les enfants devront être assis, pas sur les genoux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

L’événement Balade en calèche dans Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux