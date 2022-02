Balade en bateau collectif Courseulles-sur-Mer, 23 février 2022, Courseulles-sur-Mer.

Balade en bateau collectif Courseulles-sur-Mer

2022-02-23 10:00:00 – 2022-02-23 12:00:00

Courseulles-sur-Mer Calvados

INITIATION A LA VOILE ( A partir de 5 ans) sur un LUDIC

En compagnie d’un moniteur/monitrice diplômé(e), nous vous proposons une initiation à la voile avec un rôle pour chacun à bord.

Le moniteur pourra alors vous expliquer le fonctionnement du bateau et ainsi vous faire découvrir la mythique plage de Juno beach avec sa croix de Lorraine.

Vous pourrez en profiter pour découvrir la faune et la flore du bord de mer, et avec un peu de chance vous croiserez peut-être un banc de dauphins…

Cette balade dure 2h00 et est accessible aux adultes comme aux enfants de plus de 5 ans, sachant nager.

Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un majeur.

A partir de 2 personnes, maximum 5 personnes.

(2h) – Niveau 1

INITIATION A LA VOILE ( A partir de 5 ans) sur un LUDIC

En compagnie d’un moniteur/monitrice diplômé(e), nous vous proposons une initiation à la voile avec un rôle pour chacun à bord.

Le moniteur pourra alors vous expliquer le fonctionnement du…

info@edvcourseulles.fr +33 2 31 37 92 59

INITIATION A LA VOILE ( A partir de 5 ans) sur un LUDIC

En compagnie d’un moniteur/monitrice diplômé(e), nous vous proposons une initiation à la voile avec un rôle pour chacun à bord.

Le moniteur pourra alors vous expliquer le fonctionnement du bateau et ainsi vous faire découvrir la mythique plage de Juno beach avec sa croix de Lorraine.

Vous pourrez en profiter pour découvrir la faune et la flore du bord de mer, et avec un peu de chance vous croiserez peut-être un banc de dauphins…

Cette balade dure 2h00 et est accessible aux adultes comme aux enfants de plus de 5 ans, sachant nager.

Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un majeur.

A partir de 2 personnes, maximum 5 personnes.

(2h) – Niveau 1

Cyril Lesage

Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-22 par