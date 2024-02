Balade en attelage « La route des cigognes, au rythme des chevaux » Trévières, mercredi 21 août 2024.

Balade en attelage « La route des cigognes, au rythme des chevaux » Trévières Calvados

Partez pour une balade d’une heure au rythme des chevaux de trait des Attelages de la Nicollerie à la rencontre des cigognes du marais de l’Aure et du patrimoine de Trévières. Profitez de ce moment en famille ou entre amis pour observer la nature qui vous entoure et découvrir l’histoire de ce bourg de la reconstruction.

Réservation obligatoire-places limitées.

(4km/1h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 11:30:00

fin : 2024-08-21 12:30:00

parking de la Halle

Trévières 14710 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

