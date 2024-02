Balade d’initiation « Les ailes de l’étang » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac, lundi 8 juillet 2024.

Balade d’initiation « Les ailes de l’étang » Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Sortie nature à proximité du château à la découverte des libellules petites ou grandes, fines ou larges, rouges, jaunes, bleues… Découvrez la diversité des libellules et leur mode de vie entre terre et eau !

Prévoir des bottes ou chaussures fermées, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Partenaire Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor. Sur réservation, à partir de 6 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 10:00:00

fin : 2024-07-08 11:30:00

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Château de la Hunaudaye

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

