Balade-dégustation It’s Wine Time des vins AOC Coteaux du Giennois Château de La Bussière La bussiere, jeudi 27 juin 2024.

Balade-dégustation It’s Wine Time des vins AOC Coteaux du Giennois Destination oenotouristique : L’heure du vin , c’est un événement qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir les différents vins des Coteaux du Giennois (blancs, rosés, rouges ) lors d’une vi… 27 juin – 19 septembre, certains jeudis Château de La Bussière Voir https://www.terresdeloireetcanaux.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-27T18:30:00+02:00 – 2024-06-27T20:00:00+02:00

Fin : 2024-09-19T18:30:00+02:00 – 2024-09-19T20:00:00+02:00

It’s wine time : cet été de mi-juin à mi-septembre, les appellations d’origine contrôlée de la Destination Vignobles & Découvertes Sancerre Pouilly Giennois proposent chaque semaine trois balades/dégustations à 18h30.

Partagez un moment convivial et enrichissant lors de la visite commentée organisée au bord de l’étang de 6 ha du château de La Bussière. La visite sera suivie d’une dégustation de vins de l’AOC Coteaux du Giennois. Réservation/vente de la visite à l’Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux à Briare.

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere

OT Terres de Loire et canaux -IRémy