Balade-dégustation It’s Wine Time 2024 des vins AOC Coteaux du Giennois THEMATIQUE PATRIMOINE Coullons, vendredi 16 août 2024.

Balade-dégustation It’s Wine Time 2024 des vins AOC Coteaux du Giennois THEMATIQUE PATRIMOINE Coullons Loiret

Dans le cadre de la destination Vignobles & Découvertes Sancerre-Pouilly-Giennois, profitez des balades-dégustations insolites « It’s Wine Time » de cet été au bord d’un étang du Giennois , avec toujours différents crus de l’AOC des Coteaux du Giennois !

Cette année, pour ses traditionnels It’s Wine Time estivaux, l’Office de tourisme de Gien vous propose une balade au bord de l’eau en pleine nature. Suivez le guide pour une randonnée dépaysante et commentée de 45 minutes autour d’un étang, près des bois et de la nature, accessible à tous, et profitez ensuite d’une dégustation de plusieurs crus d’AOC Coteaux du Giennois, au coucher de soleil, avec fromages et pains locaux.

Prévoir des chaussures adaptées, le parcours est inadapté à des personnes avec des difficultés pour marcher, les chiens sont les bienvenus mais tenus en laisse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 18:30:00

fin : 2024-08-16 20:00:00

Coullons 45500 Loiret Centre-Val de Loire info@gien-tourisme.fr

