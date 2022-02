Balade découverte de l’étang de Berre avec le GIPREB Istres, 30 juin 2021, Istres.

Balade découverte de l’étang de Berre avec le GIPREB Plage du ranquet Plage du Ranquet Istres

2021-06-30 14:30:00 – 2021-06-30 Plage du ranquet Plage du Ranquet

Istres Bouches-du-Rhône

Le GIPREB est chargé de l’étude de l’étang et de ses rivages. La très grande diversité de son écosystème et de ses évolutions sera abordée au cours de cette balade.



Elle sera l’occasion d’évoquer le sujet de la réhabilitation de cet environnement unique et beau et des pratiques balnéaires qui s’y réinstallent.

Découvrez l’étonnant étang de Berre lors de cette balade commentée avec le Gipreb. Vous aurez l’occasion de découvrir à quel point le rivage Istréen vaut le détour en empruntant le sentier du littoral entre la plage du Ranquet le port des Heures Claires !

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 http://www.istres-tourisme.com/

Le GIPREB est chargé de l’étude de l’étang et de ses rivages. La très grande diversité de son écosystème et de ses évolutions sera abordée au cours de cette balade.



Elle sera l’occasion d’évoquer le sujet de la réhabilitation de cet environnement unique et beau et des pratiques balnéaires qui s’y réinstallent.

Plage du ranquet Plage du Ranquet Istres

dernière mise à jour : 2022-02-24 par