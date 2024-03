Balade dans les coussouls de Crau, avec le Conservatoire d’Espaces Naturels PACA chemin du Mas Chauvet Istres, jeudi 25 avril 2024.

Balade dans les coussouls de Crau, avec le Conservatoire d’Espaces Naturels PACA chemin du Mas Chauvet Istres Bouches-du-Rhône

Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces paysages uniques, entre Camargue et Alpilles.

Des galets de la Durance au mythique ganga cata, bercés par le pas des moutons mérinos, découvrez le paysage fascinant du coussoul de Crau unique steppe méditerranéenne d’Europe. Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

chemin du Mas Chauvet Mas Chauvet

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

L’événement Balade dans les coussouls de Crau, avec le Conservatoire d’Espaces Naturels PACA Istres a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme d’Istres