Balade costumée à la lanterne Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre, samedi 6 juillet 2024.

Balade costumée à la lanterne Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre 6 juillet – 31 août, les samedis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-06 20:30

Fin : 2024-08-31 22:00

A la tombée de la nuit, prenez votre lanterne et laissez-vous guider dans le village de l’Etang Rouge par un habitant du Val-de-Saône venu des temps anciens. En costume d’époque, il vous contera tous les secrets du Val-de-Saône d’autrefois. Une façon originale de découvrir ou re-découvrir le Musée de l’Etang Rouge !

Musée de plein air l’Etang Rouge Route de Franche-Comté, Seurre, Côte-d’Or Seurre 21250 Côte-d’Or