Balade contée Mulhouse, samedi 13 avril 2024.

Balade contée Mulhouse Haut-Rhin

Le long des grandes allées bordées de tilleuls et d’érables, dans ce cimetière aux pierres anciennes et souvenirs vivants, promenons nos pas, laissons traîner nos oreilles, semons quelques contes tendres, drôles, poétiques entre les tombes et que l’imaginaire pousse comme fleurs au printemps.

A partir de 10 ans, réservation obligatoire par mail ou par téléphone. En cas de mauvais temps, report au samedi 20 avril. 0 EUR.

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 18:15:00

92 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est memoire.mulhousienne@gmail.com

