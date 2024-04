Balade contée histoire de plantes Molsheim, mercredi 24 avril 2024.

Balade contée histoire de plantes Molsheim Bas-Rhin

Balade contée entre légendes et mythologie, les plantes de chez nous se racontent par Caroline, animatrice nature passionnée et passionnante.

Connaissez vous Achille, héros grec de la guerre de Troie, qui donna son nom à la très commune achillée millefeuille ?

Et qui, d’une jeune fille amoureuse ou de fées habiles, ont cousu les feuilles du plantain aux nervures parallèles ?

Venez découvrir ces histoires et d’autres lors d’une balade contée pour toute la famille (à partir de 5 ans).

Animatrice nature qui aime raconter des histoires, Carole vous enchantera de ses récits animés ! EUR.

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

2 allée du Dr Hickel

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est contact@lenvertdudecor.fr

