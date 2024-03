Balade contée avec les ânes Fort-du-Plasne, mardi 23 avril 2024.

Balade contée avec les ânes Fort-du-Plasne Jura

Balade contée avec les ânes, les 16 et 23 avril.

Déambulez avec nos amis les ânes en écoutant les histoires de Randocontes !

La balade dure environs 2 heures, au pas de l’âne. Chaque famille accompagera un âne et nous ne serons pas plus de 6 familles.

Les sorties sont idéales pour les enfants à partir de 3 ans. En cas de pluie, la balade sera reportée.

Informations et réservations auprès d’Audrey 06 08 74 31 84 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:00:00

1 chemin du ramier

Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté laflaneriedaudrey@gmail.com

L’événement Balade contée avec les ânes Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2024-03-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX