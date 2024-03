Balade contée au bord de l’eau Marcenais, mercredi 10 juillet 2024.

Balade contée au bord de l’eau Marcenais Gironde

Au fil de la Saye, venez découvrir la faune aquatique d’eau douce dans un espace naturel plein de charme. Les alentours du Moulin de Charlot abritent une biodiversité insoupçonnée. Accompagnés d’un guide naturaliste et d’une conteuse, partez à la découverte de cette nature fragile et percez les mystères des êtres vivants qui y vivent. Les histoires proposées par la conteuse vous feront voyager dans l’imaginaire. Vous regarderez la nature d’une autre façon.

Au travers des contes ou au cours de la balade avec le guide, vous échangerez ensemble sur la préservation de l’environnement et le rôle que chacun peut jouer pour protéger les milieux aquatiques et plus largement notre planète.

Balade soutenue par le Département de la Gironde 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 16:00:00

fin : 2024-07-10 18:00:00

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

L’événement Balade contée au bord de l’eau Marcenais a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Latitude Nord Gironde