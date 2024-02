Balade commentée Le sentier des bornes Altorf, lundi 12 août 2024.

Balade commentée Le sentier des bornes Altorf Bas-Rhin

Balade commentée en forêt, champs et village à la découverte des bornes frontières

Lors de la balade dans la forêt, découverte des tertres funéraires celtiques, des bornes des XVIe et XVIIIe siècles et de l’exploitation de la forêt à travers les âges.

Circuit de 6 km d’environ deux heures. Prévoir de bonnes chaussures.

En pratique :

Maximum 25 personnes.

J’achète ma place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 09:15:00

fin : 2024-08-12 11:45:00

Place Saint-Cyriaque

Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

L’événement Balade commentée Le sentier des bornes Altorf a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig