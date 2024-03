BALADE CHANTÉE LES COMMUNS DE VILLAGES Monnières, dimanche 23 juin 2024.

BALADE CHANTÉE LES COMMUNS DE VILLAGES Monnières Loire-Atlantique

Animation dans le cadre du programme rendez-vous du pays d’art et d’histoire du vignoble nantais

Les communs sont des espaces et des constructions appartenant aux habitants d'un village le four à pain du Pont, le moulin de la Minière, l'étang des Tuileries… autant de lieux à redécouvrir au cours d'une balade rythmée par les chants traditionnels collectés par Dastum 44.

Boucle de 9 km 2h30

Tarifs plein 6€, réduit 3€, gratuit moins de 12 ans

Sur réservation 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 20:30:00

fin : 2024-06-23 22:30:00

Place de l’Église

Monnières 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire

