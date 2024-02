Balade à vélo sur la flore méditerranéenne Istres, mercredi 22 mai 2024.

Balade à vélo sur la flore méditerranéenne Istres Bouches-du-Rhône

L’association Istres Sports Cyclotourisme propose une randonnée commentée de 15 km autour de la nature et la biodiversité accompagné par Elodie, guide conférencière et spécialiste de la flore méditerranéenne.Familles

Vous serez séduit par le panorama et les senteurs des plantes de notre Provence..



Pour cela, il vous faudra venir avec votre propre vélo ainsi que votre casque puis vous laisser guider par les membres d’Istres Sport Cyclotourisme .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 09:00:00

fin : 2024-05-22

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@istres.fr

L’événement Balade à vélo sur la flore méditerranéenne Istres a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme d’Istres