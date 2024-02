Balade à vélo de Caen à la Fête du Vélo de Garcelles Mairie de Garcelles Commune du Castelet Le Castelet, samedi 13 avril 2024.

Dérailleurs Calvados et la commune du Castelet proposent une balade à vélo de Caen jusqu’à la Fête du Vélo à Garcelles.

Ce parcours-découverte à vélo partira à 10h, samedi 13 avril, de la nouvelle Maison du Vélo place de la Gare à Caen, passera à travers Cormelles, Soliers (pause devant la mairie et nouveau départ à 11h avec un groupe de cyclistes de Garcelles) et Bourguébus jusqu’à la Fête du Vélo à Garcelles.

Restauration possible sur place.

Nombreuses animations autour du vélo et bonne humeur au programme ! Les bénévoles de Dérailleurs 14 tiendront leur stand d’infos vélo et de marquage Bicycode gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Mairie de Garcelles Commune du Castelet 10 Rue de l’Avenir

Le Castelet 14540 Calvados Normandie contact@derailleurs-calvados.fr

L’événement Balade à vélo de Caen à la Fête du Vélo de Garcelles Le Castelet a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Caen la Mer