Balade à Rue, « entre Maye et marais » Allée du Marquis 80120 RUE Rue, vendredi 31 mai 2024.

Balade à Rue, « entre Maye et marais » A 10h, depuis l’allée du Marquis, ralentissons le pas et partons à la découverte des paysages « entre Maye et marais ». Vendredi 31 mai, 10h00 Allée du Marquis 80120 RUE Adaptez votre tenue à la météo et pensez à prendre des bottes – chien(s) tenu(s) en laisse accepté(s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T11:45:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T11:45:00+02:00

Allée du Marquis 80120 RUE rue du Marais 80120 RUE Rue 80120 Somme Hauts-de-France 0624314507 http://www.rue-baiedesomme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03-22-25-69-94 »}] Allée bordée de marronniers centenaires ; point de départ d’une balade commentée parking rue du Marais, le long de l’allée du Marquis

© Ville de Rue