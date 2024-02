Balade à remonter le temps sur le sentier géologique Sentheim, dimanche 10 mars 2024.

Balade à remonter le temps sur le sentier géologique Sentheim Haut-Rhin

Avec ces nombreux arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions d’années d’histoire de notre région. Le plus la grotte aux Loups! Boucle de 6km avec un peu de marche sur piste et sentier pour tout public. Sur réservations par téléphone.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

Grand’Rue

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est maison.terre.alsace@gmail.com

