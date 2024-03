Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Oeyregave, vendredi 19 avril 2024.

Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis, greeter de la Vallée du Kiwi qui vous propose une balade commentée du village et de l’architecture des maisons de Oeyregave avec une présentation de la sculpture du rond-point du Layus. Vous découvrirez ensuite un autre trésor du village avec une visite des anciens fours à chaux . Rendez-vous place parking de l’église. Être bien chaussés et prévoir une réserve d’eau. Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire au 05 58 73 00 52 ou à tourisme@lavalleedukiwi.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 09:30:00

fin : 2024-07-19

Mairie de Oeyregave

Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@lavalleedukiwi.com

L’événement Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Oeyregave a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans