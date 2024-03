Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Bois régional de Champ Garnier – Route départementale 91 Saint-Lambert-des-Bois, samedi 4 mai 2024.

Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 4 mai, 14h30 Bois régional de Champ Garnier – Route départementale 91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T14:30:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:30:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

Les plantes sauvages comestibles et médicinales se trouvent partout. Elles se dégustent en salade, en tartes et en boissons. Elles peuvent même nous soigner. Seront abordées lors de cette animation : les règles de cueillettes et quelques notions botaniques, les clefs pour reconnaître les plantes sauvages comestibles et médicinales et éviter les confusion, des idées de recettes et des infos sur les vertus des plantes présentées.

À la fin de la balade, nul doute que vous aurez envie de creuser votre sillon dans la connaissance de la flore et de son usage !

Bois régional de Champ Garnier – Route départementale 91 78470 SAINT LAMBERT DES BOIS 48.73245081710169, 2.005761911547833 Saint-Lambert-des-Bois 78470 Yvelines Île-de-France

Plantes Plantes sauvages

Libre de droits