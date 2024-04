Bal trad animé par La dériveuse Ecovillage Sainte Camelle, Saint-Victor-Rouzaud (09) Saint-Victor-Rouzaud, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-26T00:30:00+02:00

De flots denses en écume dentelée, les compositions de La Dériveuse prennent leur source dans les cours d’eau d’Occitanie et dumassif central, suivant des courants de traverse jusqu’à longer parfois les côtes irlandaises ou méditerranéennes…Sous la brise et la houle, vielle à roue et gadulka font se rencontrer leurs harmoniquespour se frayer une croisière avec les danseur·euses et l’auditoire.

Ecovillage Sainte Camelle, Saint-Victor-Rouzaud (09) 866, Route de Vicaria

