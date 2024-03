Bal folk en scène ouverte Parquet de la Confrérie, Ornacieux-Balbins (38) Ornacieux-Balbins, dimanche 15 décembre 2024.

Bal folk en scène ouverte avec Boeuf avec les musiciens du Parquet Dimanche 15 décembre, 14h00 Parquet de la Confrérie, Ornacieux-Balbins (38) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-15T14:00:00+01:00 – 2024-12-15T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-15T14:00:00+01:00 – 2024-12-15T18:00:00+01:00

Un vrai parquet, en extérieur, abrité par un chapiteau…

On vient comme on est, on danse sur les airs joués sur scène par les musiciens présents, ou on profite simplement de l’ambiance à l’ombre des marronniers.

LE 3EME DIMANCHE de chaque mois, un bal folk gratuit, animé par une scène ouverte de musiciens est proposé de 14 à 18 h 00. Débutants ou confirmés viennent partager ce moment chaleureux désormais institutionnel. Nombre d’entre eux viennent de tout Rhône-Alpes.

source : événement Bal folk en scène ouverte publié sur AgendaTrad

Parquet de la Confrérie, Ornacieux-Balbins (38) 75, Chemin de la Raz

Parquet de la Confrérie, 38260 Ornacieux-Balbins, France Ornacieux-Balbins 38260 Balbins Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://agendatrad.org/e/49214 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk