Bal folk des Eco-Gloutons Saint-Sulpice-Laurière, samedi 27 avril 2024.

Bal folk des Eco-Gloutons Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne

Un moment festif et convivial à la salle polyvalente où vous pourrez danser avec le groupe Trio Ondes d’Oc et déguster bières et jus de producteurs locaux ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 23:30:00

Rue Jean Rostand

Saint-Sulpice-Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ano.cucurbitae.caput@gmail.com

L’événement Bal folk des Eco-Gloutons Saint-Sulpice-Laurière a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Monts du Limousin