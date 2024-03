Bal folk Christian Pacher solo et Duo Absynthe Salle des fêtes Colombiers, samedi 28 septembre 2024.

Bal folk Christian Pacher solo et Duo Absynthe La section « Ateliers musicaux » de l’ASACC et le groupe « La Boit’aFolk » invitent Christian Pacher en solo et le duo Absynthe pour un bal de haute volée. La buvette sera tenue par « Mes Potes iront… ». Samedi 28 septembre, 21h00 Salle des fêtes Entrée : 10€ / réduit : 8€ / gratuit pour les moins de 18 ans.

La section « Ateliers musicaux » de l’ASACC et le groupe « La Boit’aFolk » invitent Christian Pacher en solo et le duo Absynthe le samedi 28 septembre à partir de 21h.

Christian Pacher solo

Depuis une vingtaine d’années, Christian Pacher sillonne la France et l’Europe avec sa musique issue de la tradition poitevine. Chanteur, violoniste-accordéoniste, il a fondé plusieurs groupes qui ont marqué leur époque (Buff-Grôl, Quartet en l’Air, Ciac-Boum, Duel en Sol Majeur, Les Violons de Chabanes…)

Quand il se présente en solo, il propose un univers intimiste, plein d’humour et d’émotion, puisé dans les mots de ses voisins, en poitevin ou en français. La voix, le violon, l’accordéon et tant d’histoires ordinaires qui ont jalonné son parcours et qu’il nous livre avec énergie et émotion.

« Une voix, un violon, un accordéon, des chansons et des bêtises… J’aurais du mal à imiter un gros orchestre tant l’exercice du solo est, comment dire… solitaire.

Toutefois, j’emmène dans ma musique une foule de voisins et de compagnons d’aventures. Cela va du cantonnier qui raconte sa vie à Mémé qui chante aux noces, en passant par la voisine qui agace et tous ces curés qui guètent…

Je les porte en moi, ils me parlent à l’oreille. ils ont tant de choses à vous dire, de rires à partager ! Allez, v’nez donc dans ma cabane ! «

Site Web : https://www.legrandbarbichonprod.com/artistes/christian-pacher-10

Duo Absynthe

La rencontre entre deux noctambules. Mazurkas rêveuses, scottishes dynamites, bourrées délirantes et improvisation…

Le « Duo Absynthe », entre mazurkas et langueur … Juchés en bordure de scène, comme deux amis sur un banc qui se donneraient des nouvelles, parleraient de la pluie et du beau temps …

Mais nulle banalité dans la musiques du Duo Absynthe !

On y célèbre les mélodies avec malice et révérence, on n’y sert que des références, mais distillées à l’alambic maison …

Quand le bal est un caramel au beurre salé, on aime, on danse et on en redemande !

Aurélien Claranbaux : accordéon chromatique bisonore

Sylvain Letourneau : Guitare

Site Web : https://duodiato.wixsite.com/aurelienclaranbaux/duo-absynthe

