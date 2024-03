Bal de la liberté Stade Baron Gérard Bayeux, vendredi 7 juin 2024.

Bal de la liberté Stade Baron Gérard Bayeux Calvados

Avec :

Big Band E2M

Les musiciens issus de l’école municipale de musique de Bayeux partagent leur passion commune pour le jazz depuis plus de 15 ans. En plus d’interpréter des classiques, l’orchestre développe un répertoire moderne en collaboration avec plusieurs compositeurs et arrangeurs (D. Sausez, F. Chesnel, T. Lhiver, P. Millet, Y. Letort). Le public a déjà pu les apprécier sur le festival international du cirque de Bayeux, lors du 70e anniversaire du DDAY ou au festival Jazz sous les pommiers de Coutances.

Madame Swing

Madame Swing, c’est 3 musiciens sur la route avec leur guinguette roulante Une caravane musicale qui s’ouvre comme une ancienne boîte à musique, juste le temps d’un magnifique spectacle invitant tous les danseurs à se déchaîner.

Leur gigantesque répertoire est composé des standards de la musique populaire française et internationale des années 20/30/40, mais également du swing de Django Reinhardt, des valses musettes et autres danses de salon. Une belle équipe !

Composé de musiciens passionnés de swing, le G.S.O. restitue les airs les plus célèbres qui perpétuent le succès des orchestres de Jazz des années 30-40.

C’est en uniforme militaire US que ces onze musiciens et une chanteuse vous proposent de revivre cette musique éternelle Un hommage à Glenn Miller (1904-1944), musicien de jazz américain, tromboniste, à la tête du big band jazz des forces alliées durant la seconde guerre mondiale. Une soirée de gala pour tous les publics.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 19:00:00

fin : 2024-06-07 23:00:00

Stade Baron Gérard Impasse du stade

Bayeux 14400 Calvados Normandie communication@mairie-bayeux.fr

L’événement Bal de la liberté Bayeux a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Bayeux Intercom