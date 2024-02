Bal de la Libération de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay, vendredi 12 juillet 2024.

Bal de la Libération de Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche

Le bal sera une réminiscence de l’élégance et du glamour des années 1940. Revêtez vos plus beaux atouts rétro et préparez vous à voyager dans le temps.

Danse et divertissement des groupes joueront une sélection de musique sur le thème, avec des classiques de jazz, de swing et de musique de l’époque.

Food-truck et rafraîchissement de délicieux food-trucks seront présents pour vous restaurer accompagnés de buvettes pour vous rafraîchir.

Clôture la soirée sera clôturée par un feu d’artifice qui se déroulera sur la plage et continuera d’être animée par un DJ.

Nous avons hâte de vous accueillir pour célébrer ensemble le courage de ceux qui ont façonné notre histoire.

Le bal est ouvert à tout public dès 19h00.

SNSM de Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie flavie.fossey@gmail.com

